Krev direkte varsling om straumprisar

Nyhende

– Prisen er det viktigaste vilkåret for det fleste straumkundar, og prisendringar ei sentral opplysning forbrukarane skal gjerast kjende med. Straumleverandørane må derfor varsle kundane på ein slik måte at dei er sikre på at dei får og oppfattar prisendringa. Dette er ekstra viktig i den noverande situasjonen med høge straumprisar, når desse utgiftene kan bety mykje for hushaldsbudsjettet, seier direktør i Forbrukartilsynet Trond Rønningen, i ei pressemelding.

Tilsynet viser til marknadsføringslova og Standard Kraftleveringsavtale når dei presiserer krava, der dei mellom anna minner om at alle endringar, med unntak av løpande endringar i marknadsprisen, skal varslast direkte til kunden i form av e-post, tekstmelding, brev eller liknande.

Vidare krev Forbrukartilsynet at varselet må gjere innhaldet klart og tydeleg for kunden, og at varsla vilkårsendringar kan tre i kraft tidlegast fjorten dagar etter at direkte varsel er sendt. Ved vesentlege endringar i vilkåra må leverandøren få uttrykkeleg aksept frå kunden for at avtalen skal halde fram.

Sakene er tekne opp etter klage frå Forbrukarrådet. Krava Forbrukartilsynet stiller er ikkje nye. Dei er tekne opp med bransjen tidlegare, og bør vere godt kjende, skriv Forbrukartilsynet.

(©NPK)