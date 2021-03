Det framstår rart at ingen har reagert før seks år etter at avtalen vart inngått

Nyhende

Kulturdepartementet meiner Stiftinga Nordfjord Fritidssenter har brote vedtektene for bruk av spelemidlar, fordi ein aktør som driv leirskule på kommersiell basis leiger klubbhuset. Dette er delvis finansiert med spelemidlar. Spelemiddelordninga har strenge reglar for korleis anlegg som er finansierte gjennom denne type offentlege midlar, kan drivast. Departementet skriv i brev til Stryn kommune at spelemidlar ikkje skal gjerast om til forteneste for private, fortenestebaserte aktørar.