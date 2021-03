Norsk nedtur på skiskyttarstafetten

Nyhende

Sturla Holm Lægreid gjorde ein prikkfri førsteetappe for det norske laget, og veksla som nummer to nokre få sekund bak Tyskland. Men deretter vart det mange ekstraskot og besøk i strafferunden for nordmennene.

Johannes Dale fekk tillit på andreetappe, men med strafferunde på ståande skyting veksla han med Tarjei Bø som nummer åtte, over minuttet bak tyskarane.

Tarjei på si side opna bra med fullt hus på liggande og gjekk eit godt langrenn, men også han måtte i strafferunden etter ståande. Då han veksla med Johannes Thingnes Bø som nummer fire var avstanden opp til Tyskland auka til 1.52 minutt. Det var likevel håp om pallplass for nordmennene.

Etter liggande skyting hadde Johannes teke inn elleve sekund, men med strafferunde også på han etter ståande var avstanden 2.03 minutt.

Tingnes Bø gjorde eit tappert forsøk på å ta att Russland på andreplass, men russaren heldt unna. Dermed vart det tredjeplass på Norge, ein liten nedtur etter VM-triumfen for kort tid sidan.

Tyskland tok sin første verdscupsiger på over fire år.

Laurdag og søndag er det individuelle renn i Nove Mesto.