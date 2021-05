Den internasjonale ME-dagen

Nyhende

Dagen vert markert over heile verda med eit ønskje om å skape merksemd om ME.

ME-konferanse Stryn arrangerte for ein månad sidan ein stor og omfattande konferanse med innleiarar frå både USA, Sverige og Norge.

Om du gjekk glipp av den digitale ME-konferansen finst det framleis høve til å skaffe seg tilgang via ME-konferanse Stryn.

Pål S. Schaathun har også gjort intervju med føredragshaldarane frå Haukeland Universitetssykehus, Bergen, opplyser ME-konferanse Stryn.

Her er det aktuelle tema og spørsmål omkring ME.

Intervjua kan du sjå her.





Organisasjonen Fokus på ME har totalt samla inn kr 300.000 på to år til forskingsgruppa ved Haukeland Universitetssjukehus. Fokus på ME er ein lokal organisasjon, og pengane blir sendt direkte til forskarane kvart kvartal. Innsamling pågår i mai.