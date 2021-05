Nytt koronatilfelle - testa positivt etter gjennomført karantene

Nyhende

Personen som har fått Covid-19 er kjend nærkontakt til eit tidlegare tilfelle.

- I følgje den nasjonalt forskriftsfesta Covid-19-forskrifta, er ein nærkontakt ferdig i smittekarantene etter å ha testa negativt minimum sju døgn etter siste nærkontakt med ein smitta. Ein fangar då opp nær sagt alle, og det har nasjonalt vorte vurdert som eit for drastisk tiltak å halde alle personar i minst 14 dagar smittekarantene etter nærkontakt, seier kommuneoverlegen.

Gjennomførte karantene - sjuk etterpå

Personen som no er smitta har fylgt alle anbefalinger og krav, seier Solbakken.

- Det er då ekstra leitt at ein likevel blir smittsam etter karantena er over. Personen tok raskt kontakt for å teste seg på ny etter å ha fått lette symptom på forkjøling. Denne hendinga stadfestar kor lumskt viruset er, og kor viktig det er å teste seg på nytt raskt ved symptom.

Får ein symptom kort tid etter å ha testa negativt for koronavirus, må ein ta ny test, understrekar kommunelegen, og legg til at

testen kun er eit augneblinksbilde på om ein er smittsam, ikke om ein har blitt smitta.

Auka risiko i Stryn

Kommunelegen er takksam gor godt samarbeid med involverte tysdag, og seier ein opplever å ha god kontroll over dei med høgast smitterisiko, altså nærkontaktar.

- Vi har totalt 11 nærkontaktar til dette tilfellet, og familiemedlemmene til desse nærkontaktane er sette i ventekarantene, opplyser han.

Onsdag testar ein også personar som er vurderte med ein forhøga smitterisiko.

- Vi har vore heldige og hatt lågt smittetrykk i kommunen over lenger tid. Vi ønskjer å få raskt kontroll over smitten. Det er ein noko auka risiko for ukjent smitte i kommunen relatert til dette smittetilfellet, men vi vil ha betre oversyn over dette i løpet av den neste veka, seier kommunelegen.

Også til Stad

- Vi har også to nærkontaktar til smittetilfellet i Stad kommune per i dag. Desse er i karantene og blir testa i karanteneperioden, opplyser Solbakken, som understrekar at det no er svært viktig at alle innbyggjarar har låg terskel for å teste seg og halde seg heime ved symptom på sjukdom.

Alle innbyggjarar vert også oppmoda nå om å ha få nære kontaktar utover eigen husstand og kohortar knytt til arbeid, skule/barnehage og faste grupper i fritidsaktivitetar.

Døme på symptom for Covid-19: