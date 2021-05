10. klasse ved Olden skule, lærarar og foreldre i karantene

Nyhende

I tillegg er alle hustandsmedlemer til elevar og lærarer sette i ventekarantene fram til negativt svar på første prøve til elev/lærar. Svaret på dette vil truleg vere klart fredag 14. mai.

Smittevernlege Marius Solbakken i Stryn kommune stadfestar overfor Fjordingen at smittetilfellet hos ein elev ved Olden skule er knytt til smittetilfellet som vart avdekka i Stryn kommune tysdag. Ein nærkontakt til det første smittetilfellet fekk påvist koronasmitte onsdag kveld, og eleven som fekk påvist smitte torsdag, er familiemedlem til den andre personen som fekk påvist smitte.

- Situasjonen er då at tre personar totalt har fått påvist kornasmitte i Stryn kommune. Som følgje av dette er 57 personar sette i karantene. 40 av desse er knytte til Olden skule. Ca 150 personar totalt er sette i ventekarantene. 120 av desse er tilknytta Olden skule, opplyser Solbakken.

Torsdag kveld pågjekk eit omfattande arbeid med å teste dei som sit i karantene knytte til smittetilfellet i Olden.

- Eg er glad så mange foreldre har klart å prioritere dette. Og dei vi ikkje får testa torsdag vil bli testa fredag, seier Solbakken.

Han opplyser vidare at kommunen legg opp til at alle også skal ta ein andre test mot slutten av karanteneperioden, truleg onsdag 19. mai. Informasjon om tidspunkt kjem seinare. Når det føreligg negativt svar på den andre prøven, teken tidlegast sju døgn etter mogleg smitte, kan karantenetida avsluttast før det har gått 10 døgn.

Stryn kommune meldte tidlegare på torsdagen at det onsdag kveld vart stadfesta ein ny person smitta med koronavirus. Dette er ein person som fekk symptom måndag kveld og testa seg tysdag, og som altså var nærkontakt med den første personen som fekk konstatert koronasmitte..

- Det viser seg under smittesporing at denne personen truleg har vorte smitta av allereie kjent smitta, i slutten av førre veke. Dei har derimot ikkje hatt sikker nærkontakt (meir enn 15 minutt nærare enn to meter). Dette stadfestar i tilfelle kor lett viruset kan smitte, seier Solbakken.

Auka smitterisiko

- Kontakter på arbeidsplass og andre sannsynlege kontakter blir testa fortløpande. Svar på testar i løpet av dagen og helga vil gi oss viktig informasjon om generell smitterisiko i kommunen. Vi kan ikkje avvise at det er smitta vi ikkje har fanga opp enno. I mellomtida oppmodar vi alle til å vere ekstra påpasselege med å følgje smittevernanbefalingane, seier Solbakken.

- Ha få nære kontakter

Alle innbyggjarar vert no oppmoda om å ha få nære kontaktar utover eigen husstand og kohortar knytt til arbeid, skule/barnehage og faste grupper i fritidsaktivitetar.

Solbakken seier og at det no er fornuftig å nytte munnbind på stadar og tider der mange samlast, der det ikkje er mogleg å halde to meters avtand til andre, til dømes på butikkar i tidsrom der mange handlar.

- Det er framleis svært viktig at alle innbyggjarar har låg terskel for å teste seg og halde seg heime ved symptom på sjukdom, seier smittevernlegen.

Symptom på covid-19 kan vere:

· Sår hals

· Hoste

· Tett eller rennande nase

· Hovudverk

· Feber

· Influensafølelse eller sjukdomsfølelse

· Kroppsverk

· Tungpust

· Tap av smak- eller luktesans