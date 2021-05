Plan for ny bru snart klar

Nyhende

24. juli 2017 vart brua over fylkesvegen feid på fjorden då eit særs kraftig regnver førte til storflaum og store øydeleggingar. Same dag vart Sølvi og Per Inge Verlo sitt hus rett ved elva og brua påført omfattande skader, slik tilfelle var for mange andre hus og eigedomar i bygda. Medan dei fleste andre hus og eigedomar er reparerte, står huset til ekteparet Verlo framleis uferdig. Dette i påvente av avklaring blant anna rundt bru og gang- og sykkelveg langs fv 60.