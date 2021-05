Tilrår avslag om uteservering i bakhagen

Nyhende

Det er søkt om dispensasjon frå reguleringsplanen for innvilging av uteservering på eigedomane gnr. 57, bnr. 274 og 356 ved den nye Gastrobaren i Stryn sentrum som etter planen skal opne dørene 10. juni.

Ved uteområdet skal det støypast ei plate mot fortau mot med stakittgjerde rundt. Ein ønskjer uteservering i bakhagen som er tenkt nytta til aktivitetar som minigolf, boccia etc.

Ved spesielle høve ønskjer ein å sette opp telt og auke toalettkapasiteten med bruk av toalettvogn.

Naboar fryktar støy, trafikale problem og lite estetiske telt

Naboane i nord og i sør har kome med kritiske merknadar til tiltaket. Eigar av gbnr. 57/19, sør for hagen, er kritisk til bruk av både plasthall og toalettvogner og set spørsmålsteikn ved parkeringstilhøva.

– Parkering/tilkomstveg verkar uavklart og det er ikkje teikna inn. Det er trafikalt uheldig, spesielt på sommarstid då det er stor trafikk i denne delen av sentrum med parkering, gjennomkøyring og mykje trafikkstøy, skriv naboen.

Eigar av gbnr. 57/110, nord for området, meiner det ikkje bør innvilgast nokon form for dispensasjon fordi tiltaket vil medføre betydelege støyplager både for leigetakarar på gbnr. 57/110 og for andre i området.

– Det er eit betydeleg areal til uteservering og løysinga med telt og frittståande toalettvogn er lite estetisk og utilfredsstillande midt i Stryn sentrum. Og kva skjer etter at den midlertidige dispensasjonen går ut etter tre år? står det i merknaden.

Statens vegvesen vil heller ikkje tilrå å gje dispensasjon om det vil føre til at trafikkareal for mjuke trafikantar vert redusert eller påverka av tiltaket.

– Gjeld tre-fire gongar i året

Ansvarleg søkjar har i eit tilsvar til merknadane frå naboane understreka at tiltaket er i tråd med overordna plan (kommunedelplanen) og at oppsetting av telt er noko dei fleste som driv med servering nyttar.

– Ein ser føre seg å sette opp telt, med toalettvogn, 3–4 gongar i året. Spesielle anledningar kan vere større idrettsarrangement som VM i skiskyting, fotball-EM/VM, dansegalla, ein spesiell middag eller ein populær konsert, skriv søkjar som meiner at det største problemet med støy i Stryn sentrum er trafikkstøy.

– Ansvarleg søkjar kan ikkje sjå at ei endring frå gatekjøkken til Gastrobar skal ha så stor innverknad på sommartrafikken i Stryn sentrum, verken med tanke på parkering, gjennomkøyring eller trafikkstøy. Tiltaket vil heller ikkje redusere eller påverke trafikkareal for mjuke trafikantar, skriv søkjar som viser til at det vert liggande eit grønt belte på 1,6 meter mellom uteserveringa og fortau.

– Dispensasjon kan skape interessekonflikt

I vurderinga frå kommunedirektøren vert det vist til plan- og bygningslova § 19–2.

– Kommunen kan ikkje dispensere om omsyna bak føresegna det vert dispensert frå, vert sett vesentleg til side. I tillegg må fordelane ved å dispensere vere klart større enn ulempene, skriv sakshandsamar. Ettersom områderegulering for Stryn sentrum held på, har søknaden vore drøfta med planlaget i kommunen.

– Etter planlaget si vurdering er det uheldig å handsame søknaden om dispensasjon no, fordi dispensasjonar kan gje føringar for det vidare arbeidet med områdereguleringa. Sjølv om søknaden gjeld ein mellombels dispensasjon, og tiltaket ikkje fører til store terrenginngrep, kan det vere uheldig å gje dispensasjon i denne saka. Ved søknader om dispensasjon frå godkjende planar bør ein difor også legge vekt på merknader frå naboar, skriv sakshandsamar som gir uttrykk for at eigedomen kan passe til nettopp uteservering.

– Men ein må og vere på vakt mot å gje løyve til tiltak som kan skape interessekonfliktar. Ved å gje dispensasjonar i slike enkeltsaker kan ein misse oversikta og moglegheita til å sjå heile området i ein større samanheng, skriv sakshandsamar som difor tilrår avslag.

Saka skal handsamast og avgjerast av teknisk utval onsdag.