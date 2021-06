Rolf Olav Tenden:

- Avgjerda om ny strynefjellstunnel er fantastisk

- Dette vert heilt fantastisk. Det er nesten så eg ikkje trur det sjølv. At ny strynefjellstunnel er lagt inn med oppstart i første periode av Nasjonal Transportplan, er den største politiske garantien for at prosjektet faktisk blir gjennomført.