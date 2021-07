Nyhende

– Vi meiner at alle gateparkeringsplassar for bilar, bussar med vidare i Stryn sentrum må oppretthaldast, og at eventuelle parkeringsplassar som blir tekne bort blir erstatta med tilsvarande gateplassar (utandørs) innanfor same område, skriv Stryn Handel v/leiar Olav Atle Øvreberg i eit innspel til områdereguleringa for Stryn sentrum.