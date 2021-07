Klagar på utforminga av vegkryss ved Hydlaparken

Nyhende

Før sommaren vedtok kommunestyret detaljreguleringsplanen for hyttefeltet Tindegrenda, som ligg mellom Hydla og Bøanedsetra. No klagar ingeniør og arkitekt Inger Langvik på vegner av Otto Vik, på kommunestyrevedtaket. Vik er grunneigar av gbnr 46/2 og har vegrett over gbnr 46/104, og klagen gjeld sjølve utforminga av krysset ved Hydlaparken.