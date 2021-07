Nyhende

Kanskje har du sett at det ofte ligg mange døde humler under lindetrea? Massedaud av humler under lindetre har vore kjent i Europa heilt tilbake til 1700-talet, og er blitt studert sidan 1900-talet. Teoriane har vore mange, og siste åra har enkelte forskarar uttrykt bekymring og til og med tilrådd fjerning av lindetre for å hjelpe humlene.