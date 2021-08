Retta skarp kritikk mot ny rassikringsmodell

At skredfylket Vestland av alle, vil skrote den nasjonale skredsikringsmodellen, er for oss ei gåte

Nyhende

I høve den første regionale transportplanen for Vestland fylke (RTP 2022 – 2033) som skal opp for fylkestinget i desember, vart det arrangert ope høyringsmøte på Jølster Hotel på Skei onsdag. Nordfjordrådet var til stades med Stryneordførar Per Kjøllesdal og ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad.