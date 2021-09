Innsats for andre – Valfag med store verdiar

Nyhende

Læreplanen legg vekt på at elevane skal bli bevisste på at frivillig arbeid for fellesskapet også medfører eit sosialt fellesskap og eit inkluderande samfunn. Ivrige elevar frå ungdomstrinnet laga armband som dei skal selje til inntekt for forsking til Ung Kreft/Kreftforeningen.