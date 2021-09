Nyhende

Paret er dedikert til luftsporten og legg ikkje skjul på at Loen Skylift er ein sentral årsak til at dei valte å busetje seg i Loen. Dei to er klar på at det er ein risiko knytt til sporten, men dei meiner at dei kan ta ei proaktiv «oppdragarrolle» i Loen for dei mange som kjem til Loen for å drive luftsport.