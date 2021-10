Nyhende

Regjeringa Solberg foreslår i Statsbudsjettet for 2022 å innføre redusert arbeidsgivaravgift i Vågsøy-delen av Kinn kommune og Hornindal-delen av Volda kommune som ei varig ordning. Dersom ikkje den nye Ap/Sp-regjeringa endrar dette, betyr det at vi er sikra lik arbeidsgivaravgift i heile Nordfjord på same reduserte nivå som i dag – slik Venstre har kjempa for både lokalt og nasjonalt.