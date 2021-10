Vil starte kontorutleige her

Nyhende

Det var Hornindal grendeutval som tok initiativ til å ta i bruk kommunehuset Smia til ein såkalla «heimekontor-hub» for næringsdrivande som treng eit kontor lokalt på Grodås. Volda kommune håpar å vere klare til å byrje utleige av kontorplassar rett over nyttår. Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Volda kommune, Jarl Martin Møller, seier til avisa Møre at det ikkje trengst politiske grep for å leggje til rette for dette.