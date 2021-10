Nyhende

– Vinnaren av kvalitetsprisen for 2021 har hatt ei lang og svært innhaldsrik fartstid i Helse Førde. Vinnaren har markert seg som fagperson, som rådgjevar på systemnivå i helseføretaket, som avdelingsleiar, forskar og også som frontfigur og leiar for Helse Vest sitt regionale nettverk innan fagområdet, sa administrerande direktør Arve Varden, for tida på tenestereise.

Prisen vart såleis delt ut via videolink frå gate 20 på Sola flyplass ved Stavanger. I auditoriet på Førde sentralsjukehus kunne prisvinnaren saman med dei fem øvrige nominerte og resten av den fysiske konferansen følgje spent med på storskjermen.