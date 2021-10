Langt og godt liv i eigen heim

Nyhende

I samband med innleiinga til årets budsjetthaust uttalte kommunalsjef for Helse og sosial, Heidi Vederhus, at fleire eldre betyr at ein må ha auka fokus på tilrettelegging i heimen, for ein kan ikkje tenkje at alle skal få ein plass på omsorgssenter i framtida. Framskriving av innbyggjartal for Stryn kommune syner at det vil skje ei dobling i aldersgruppa over 80 år dei neste tjue åra.