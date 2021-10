– Skal stoppe livsfarleg TikTok-trend

Nyhende

Det starta med ei uromelding frå mor til ein elev ved Tonning skule for nokre veker sidan.

Ho kontakta skulen og fortalde at nokon hadde klussa med sykkelen til sonen hennar.

– Hjul og bremser var løyst opp, med den risiko at noko kunne gått skikkeleg gale. Difor tok vi tak i det på skulen, samtidig som FAU (foreldresamarbeidsutvalet) la ut informasjon på Facebook-sidene til dei ulike klassetrinna, fortel inspektør ved skulen, Bente Frøholm.

Men dette var ikkje nok. Førre veke vart det meldt om to nye tilfelle.

Framhjulet ramla av

– På to syklar som stod i lag var bremsewiren til frambremsene kopla frå på den eine sykkelen, og på den andre var hjulbolten til framhjulet skrudd opp slik at hjulet berre stod i gaffelen, fortel Frøholm.

Skulen kontakta politiet, som tok affære umiddelbart.

– Torsdag var vi inne hos 5., 6. og 7. klasse og snakka om mulige konsekvensar for den som vert utsett for slikt hærverk. I verste fall kan ei ulukke på sykkel ende med dødsfall. I tilfellet med laust hjul var det berre flaks at eleven skulle snu sykkelen i ei anna retning før han skulle sykle avgarde. Då han løfta sykkelen, ramla framhjulet av. Hadde han sykla i full fart i ein sving eller løfta framhjulet i fart for å kome opp ein fortauskant, kunne dette gått skikkeleg gale, seier politibetjent Eirik Krossen.

– Dette skal vi stoppe

– Dette er inspirert av ein TikTok-trend som går ut på at ein skrur laust hjul eller koplar frå brems, for så å følgje etter og filme når det går gale. Så vert filmen lagt ut på TikTok. Slike ting er rein idioti, og livsfarleg. Då vi var inne i skuleklassane, kom det fram at endå fleire elevar enn dei tre vi visste om, har opplevd tilsvarande. Men dei hadde oppdaga hærverket før dei sette seg på sykkelen. Ved at politiet no har vore på skulen og snakka med elevar, ved at foreldre snakkar med borna sine og vi fokuserer på dette gjennom avisa, håpar eg alle forstår at dette er særs alvorleg. Førebels har ikkje politiet oppretta sak. Men skulle slike ting ende med skade, vert det politisak, med det alvoret det inneber. Difor skal vi stoppe dette, seier Krossen. Meldinga hans er klar:

– Ser du ting på TikTok som er dumt, farleg eller for godt til å vere sant, då gjer du ikkje slik sjølv!