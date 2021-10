Ivrar for skånsam utbygging

Nyhende

–Eg har registrert at det er litt ulike meiningar, men likevel stor semje om at det er naudsynt med det grøne skiftet. Men for å nå klimamåla må ein stor del av den fossile energien erstattast med fornybar. Det er ei kjempeutfordring, for 76 prosent av energien er i dag fossil. Målsetjinga er at maks tjue prosent skal vere ikkje-fornybar. Ein legg opp til ei dobling av vasskraft, som er den delen av den fornybare energien vi er mest kjende med i vårt område. Det er eit faktum at sjølv her i Stryn, og det regnar og vi ikkje veit å kome oss forbi flaumstore elvar, så vil vi framleis vere i manko av energi til eige bruk. Det er eit kjempe-paradoks, sa Myklebust.