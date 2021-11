Stryn kommune heidra historielaget

Nyhende

Stryn Historielag vart skipa i 1990. Alt året kom første utgåva av det historiske årsskriftet. Difor vart det eit dobbelt jubileum når Ingrid Heieren Sølvberg stilte med blomar frå kulturkontoret og kommunen, ved lanseringa av årets utgåve av årsskriftet.

Blomane skal få synleg plass på biblioteket, og ho takka for innsatsen. Historielaget og spesielt årsskriftet er viktig for kommunen. Årsskrifta er kvar for seg historiske kjelder, og redaktør Jarle Hessevik kunne fortelje at det vil bli laga ei innhaldsliste slik at dei som er interesserte kan leite seg fram til spesielle artiklar. Vona er at lista også kan bli digital.