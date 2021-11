Nyhende

Foredraget «Exploring life» eller utforsk livet på godt norsk, gav publikum interessante tankar. Inge Solheim er polfararen som slo seg ned i Olden i fjor. Innleiingsvis fortalde han korleis han hamna i Olden. Ei salsannonse på småbruket på Strand førte til at han drog over fjellet for å sjå.