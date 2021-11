- Det betyr utruleg mykje å ha vunne denne prisen

Britt Pernille Frøholm er glad og rørt etter å ha blitt tildelt Folkelarmprisen for utgjevinga "Fokhaugen". - Eg er sikker på at Ola og Ivar Kjelstad hadde storkost seg i Oslo i går kveld, for ikkje snakke om Kjellstad-Per og dei andre kjeldene frå Nordfjord og Sunnmøre, seier ho.