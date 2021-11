Folksamt rundt julegrana

Oppslutninga var stor i det kalde veret under tenninga av julegrana på Per Bolstad plass laurdag. Stemningsfull song, helsing frå kyrkjekontoret og besøk av smånissane var noko av programmet. Sidan grantenninga i fjor vart amputert på grunn av pandemien, sette arrangøren Stryn Handel ekstra stor pris på at fleire hundre møtte opp i år.