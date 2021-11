Lukkar pålegg -slepp tvangsmulkt

Nyhende

Stryn kommune fekk allereie i november 2016 pålegg om å utarbeide ein plan med tiltak for å hindre/redusere kjemisk eksponering ved brannstasjonen. Mellom anna vart det sett krav om skitne og reine soner, og garderobefasilitetar for kvinner. Sidan den gong er det gitt utsett frist ei rekkje gongar, og det er også varsla bruk av tvangsmulkt om dette ikkje er utført innan 1.februar 2022.

Stryn kommune har igjen søkt om utsett frist, denne gongen for fem år. Det vert synt til den pågåande områdereguleringsplanen for sentrum, og at ein først etter at denne er ferdig har oversikt over aktuelle bygg/tomter. Det vert vidare vist til mellombelse tiltak for å imøtekome krava om reine og skitne soner, ventilasjon og garderobe for kvinner.

– Arbeidstilsynet gir ikkje fristutsetjing på fem år, men vil kunne lukke pålegget, med vedtak om tvangsmulkt, dersom vi ser av tilbakemelding med frist 1.2.2022 at tiltaka er iverksett, skriv Arbeidstilsynet, som meiner funksjonskrava for å ivareta kjemisk helsefare for personellet ved Stryn brannvern blir oppfylt gjennom dei mellombelse tiltaka.