Nyhende

Torsdag kl 12.20 fekk Hornindal Brann og Redning melding om ei trafikkulukke på E39 i Kjøs.

To bilar er involvert i ulukka, og begge køyrefelta er stengde for trafikk, melde 110-sentralen i Møre og Romsdal på Twitter rett etter ulukka. Vegen er no opna att med manuell dirigering i det eine køyrefeltet.

Den eine bilen kom frå Kjøs bru i retning Hornindal, då han skal ha svinga unna for ein fotgjengar, og kolliderte i fronten og hjørnet med ein møtande bil.

Naudetatar er på staden.