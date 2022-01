No kjem smitten for fullt og då gjeld det å vere beskytta

Nyhende

Den svært smittsomme og dominerande koronavarianten Omikron har endra spelereglane. Tendensen er at fleire blir smitta, samstundes som færre blir lagt inn med alvorleg sjukdom. I takt med aukande grad av vaksinering av den norske befolkninga, meiner helsemyndigheitene og regjeringa at samfunnet no kan tole meir smitte.