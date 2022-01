Nyhende

Mange frå Hornindal var blant dei 806 som var med på rekord-dagen. Hilde Ørstavik Lundberg som har vore med frå første dag kommunen starta koronavaksinering, hadde all grunn til å smile då torsdagens innsats var over. Då kunne ho fortelje medarbeidarane sine at ny vaksinerekord var sett med 806 doser på ein og same dag, fortel kommunen i ei pressemelding.