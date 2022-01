Tarjei på pallen - og vann normalcupen

Nyhende

33-åringen skaut feilfritt på dei tre første skytingane, men to bom og to tilleggsminutt på siste skyting gjorde at sigeren var utanfor rekkevidde, men berre med ni sekund.

Men med to andreplassar på normaldistanse er det allereie klart at Bø vinn normaldistansecupen, då det berre er to slike renn denne sesongen.

- Stas at eg vinn 20 km-cupen, som eg mangla i samlinga, sa Tarjei Bø til NRK etter løpet.

Johannes Thingnes Bø opna på si side med feilfri skyting før det vart to bom på andre, og ein bom på tredje skyting. Siste skyting var feilfri og av godt gamalt merke. Det heldt likevel ikkje til pallen, og Johannes gjekk inn til fjerdeplass, få sekund bak tredjeplassen.

I langrennssporet viste bøarane solid form, ingen var raskare enn dei to Markaneløparane på distansen.

Anton Babikov frå Russland vann 20 kilometeren i Anterselva.

Laurdag er det fellesstart, medan det er stafett søndag. Dette er også siste verdscuprunde før OL i Beijing.