- Det er ein stor dag for Stryn og Markane! Maren er i dag best i verda, og den følelsen den hugsar eg veldig godt enno frå då eg tok gull for ganske nøyaktig ti år sidan. Dette er berre starten for Maren og dei andre skiskyttarane i lokalområdet, seier Thingnes Bø til Fjordingen etter gulløpet til Maren.