Drifta av Oldedalen skule vart lagt ned for 10 år sidan, og sidan har det vore sporadisk utleige av skulebygget frå 1943.

Mulvik AS har utarbeida ein tilstandsanalyse og takst av bygget og eit toalett-tilbygg. Det går tydeleg fram av saksframlegget at den gamle skulen har behov for vedlikehald. Toalett, dusj, garderobar og gang treng ei stor oppgradering. Vasslekkasje, slitne golv og vegger og fuktskade i golv er noko av det som vert nemnd.

Oldedalen Utviklingslag har meldt ønskje om at kommunen skal regulere området til bustadformål då det skal vere fleire som vil flytte tilbake til Oldedalen.

Kommunedirektøren har lagt til grunn at kostnadane på vedlikehald vert så store at Stryn kommune vil vere best tent med å avhende/selje Oldedalen skule i den opne marknaden, noko kommunedirektøren tilrådde formannskapet torsdag.

Rune Myklebust (Sp) kom med framlegg frå Sp og Høgre om å utsetje saka.

– Saka vert utsett til formannskapsmøtet i mai for å gje bygda meir tid i tråd med Oldedalen Utviklingslag sitt ønskje. Målet er at området skal utviklast til bustadar, foreslo han.

Utsettingsforslaget vart samrøystes vedteke.