Det er ganske nøyaktig to år sidan trioen gjekk av lufta, etter å ha gjennomført sending nummer 50 av radioprogrammet og podcasten Sport und Spas. Programmet som hevdar å ha fleire gjester enn lyttarar.

Men no er Hool, Thaule og Myklebust igjen klare for å lage radio med utgangspunkt i lokalsport, presentert med glimt i auge og krydra med tull og tøys. Gjester i første sending er Jamel Rake og Emma Dorthea Lødemel. Det vert også møte med to heilt nye spaltar, «Jan Kveens treningstips» og «Ka i allje daga»!

Sendinga kan du høyre direkte på Radio Stryn onsdag klokka 19.00.