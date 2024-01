Til Medier24 opplyste Bruland onsdag at han har trukket søknaden.

– Jeg er så heldig at jeg bor i en region med veldig mange spennende mediejobber. For meg passet det best å holde fram i NRK, sier han til Medier24.

Etter å ha jobbet som NRK-korrespondent i Europa i flere år, fikk han i fjor ny jobb på Nordfjordeid, på lokalkontoret til NRK Vestland.

Mange ble nok kanskje derfor overrasket da de så navnet på søkerlistene til Høgskulen i Volda. Men nå er det altså avklart at Bruland blir værende i NRK.