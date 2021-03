Fleire pallplasseringar på normalen på Voss

Sport

I 18-årsklassen for kvinner var det Markane-dominans. Maren Hjelmeset Kirkeeide kunne nok ein dag klatre øvst på pallen, medan Emilie Flo Stavik og Hedda Garlid Hilde kom på dei neste plassane.

I 18-årsklassen for menn kom Kasper Mundal, Stårheim IL/Stryn vgs på 2. plass, medan Sondre Roset, Hardbagg IL/Stryn vgs vart tredje best.

Oddrun Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL, tok ein overlegen siger i 16-årsklassen med berre eit bomskot, og var over to minutt foran nest beste løpar i mål. Sara B. Aarnes vart nummer 3 i same klasse.

Emil Streitlien, Folldal IF/Stryn vgs vann 19-årsklassen med to bomskot på standplass. Oskar G. Breivik, Markane IL/Stryn vgs kom på andreplass.

Ann Kristin Aaland, Hardbagg IL/Stryn vgs vart nummer 2 i 17-årsklassen.

Truls-David T. Tytingvåg, Hardbagg IL, var nest best i 13-årsklassen.

Her finn du alle resultata for normaldistansen søndag.